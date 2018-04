Un profesor del máster de Cristina Cifuentes: "No sé si asistió a clase, no llevábamos control de asistencia"

Rodrigo Martín Jiménez admite que recuerda a Cifuentes y que fue evaluada mediante casos prácticos. "El sistema que teníamos eran prácticas periódicas cada 15 días y luego un examen final que creo recordar que era un caso práctico. Si tiene un 9 es porque hizo las prácticas y porque hizo el examen. Sino, habría sido suspendida o no calificada. No sé si asistió a clases,en mi asignatura no había control de asistencia.. "