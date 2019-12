Un profesor dice que sólo son catalanes los independentistas

“Algunos que os llamáis a vosotros mismos ‘catalanes no independentistas’, en realidad no sois catalanes. Sois otra cosa tan respetable como queráis (no hace falta decirlo), pero catalanes no lo sois. Yo diría que lo que sois es españoles residentes en Cataluña“. El mensaje, que ha corrido como la pólvora, viene de un catedrático, que aunque ya jubilado, fue fundador, junto a otros 13 individuos, del grupo Koiné....