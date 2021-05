Profesor es despedido tras enseñar sus tatuajes de extrema derecha a sus alumnos en Alemania

Un tribunal de Berlín dictaminó como válido el despido de un profesor que tenía tatuajes calificados de extrema derecha. Además, consideró que no podrá continuar haciendo clases por no ser idóneo para el cargo. La decisión dictaminada por el tribunal alemana no hubiera cambiado aún si el hombre hubiera cambiado o borrado los mensajes y simbolismos dibujados en su cuerpo. El tribunal concluyó que independiente de las intenciones, "sólo es punible el uso de las señales, independientemente de la actitud".