Un profesor cuenta que le han disparado, tiene Covid y su mujer le ha engañado... pero el lunes habrá examen

Un alumno decidió compartir en Twitter el email que uno de sus profesores le envió con motivo del retraso de un examen. En el correo, el profesor Patrick Wilson explica que, además, debe cancelar una de las clases. Sin embargo, las desgracias del docente no quedan aquí: "Me han disparado y estoy en la sala de emergencias", expone, y continúa: "Además, tengo Covid y el divorcio me está volviendo loco". Para terminar de contar sus desdichas, Patrick añade: "Si sigo vivo, el examen se realizará el próximo lunes".