El profesor que cambió las notas de Cifuentes dice a la jueza que se lo pidió una funcionaria

Afirma que fue la funcionaria Amalia Calonge la que le pidió que enviase un email para cambiar las calificaciones de la expresidentaAsegura que no guarda archivos que demuestren que Cifuentes se examinó porque cambió de ordenador y tiró a un contenedor las copias en papelUn compañero del máster de Cifuentes ha admitido que no tuvo que hacer nada para conseguir el título: "No cursé el máster y me lo dieron"