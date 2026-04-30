El profesor Bacterio y la inteligencia artificial

Preparémonos contra la maldad, pero no subestimemos el poder de la chapuza. Solemos imaginar una guerra contra las máquinas, como en Terminator, o un grupo terrorista que se hace con un programa casi imparable, como en las últimas de Misión imposible. Pero olvidamos que la humanidad tiene un enemigo mucho más eficaz que los genios malvados: la chapuza. Nuestro mundo se parece más al de Mortadelo y Filemón que al de James Bond, y es más fácil que nos destruya un invento del profesor Bacterio a que lo haga uno de los planes de Spectre.