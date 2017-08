Las prodigiosas gemelas De la Vega, científicas y tías de una vicepresidenta

Jimena y Elisa acallaron los prejuicios y el acoso machista en la universidad con sus espectaculares logros académicos. La vida de las muchachas en la universidad no fue un camino de rosas. El apoyo y tolerancia recibido en casa contrastó con el recibimiento al llegar a la USC. No solo por parte de los compañeros: hubo casos de profesores que, rebajando su decoro, no tuvieron reparos en soltar improperios de mal gusto hacia las alumnas por el simple hecho de ser mujeres. En al menos una ocasión, las hermanas decidieron levantarse .