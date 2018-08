Los problemas del Global CISO de Telefónica con la ley, y lo que ocultó El Mundo

El Mundo ha ocultado información a sus lectores sobre la realidad del Global CISO de Telefónica, las acusaciones no son menores, asaltaban empresas y era el líder de la banda. No estamos hablando del chapuzas que te arregla un grifo, tiene acceso a datos, historiales de navegación, de llamadas, etc. ¡Leer el artículo, os sorprenderá!