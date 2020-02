El problema de PP, Cs y Vox con la pluralidad de España

La derecha muestra dificultades para entender la pluralidad territorial de España y muestra de eso es que el PP meta con calzador a Ciudadanos en las elecciones en el País Vasco De hecho, me preguntó la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, en una entrevista con Juan Ramón Lucas el pasado martes en 'La Brújula', si consideraba a Aznar "centralista". Mi respuesta fue que no. No, al menos, en el sentido pragmático del término. No, vistos los tiempos que corren hoy.