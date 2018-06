El problema de «España», la izquierda y la cuestión catalana

Sabido es que cada país tiene sus particularidades en lo que a sistema político y comportamient electoral se refieren. La cultura, no hace falta decirlo, juega un rol esencial en la vida pública. EE.UU. no es Europa e, inclusive, España no es Francia ni es Alemania. Ahora bien, matices aparte, un hecho es común en los lugares mencionados, pues es tendencia histórica: el abandono del voto socialdemócrata (o del centro izquierda) por gran parte de su electorado natural y tradicional, que puede y debe ser achacado al desencanto.