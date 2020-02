Priti Patel admite que sus propios padres no serían admitidos en UK bajo su propia ley de inmigración [ENG]

Priti Patel (Home Secretary-Ministra de Interior) ha reconocido en una entrevista a LBC Radio que sus propios padres no habría sido admitidos en UK bajo las leyes de inmigración que propone. El entrevistador Nick Ferrari que tiene su propio pasado como inmigrante en la industria de la alimetación le dijo que bajo sus propias normas "usted no debería estar aquí" Ella replicó "Sí, pero no cambiamos el punto de vista de refugiados y peticionarios de asilo que es muy diferente a un sistema de empleo basado en puntos y esa ruta en particular".