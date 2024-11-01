El prisionero. (La llegada.)

"Number Six: I will not make any deals with you. I've resigned. I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered! My life is my own!
Number Two: Is it?
Number Six: Yes. You won't hold me.
Number Two: Won't we?"
******
Número Seis: No haré ningún trato con ustedes. He dimitido. ¡No me van a presionar, archivar, sellar, indexar, interrogar, interrogar de nuevo, ni numerar! ¡Mi vida me pertenece!
Número Dos: ¿De verdad?
Número Seis: Sí. No me retendrán.
Número Dos: ¿No?