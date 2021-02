El Príncipe Harry y Meghan Markle comunican que no volverán a la Familia Real

Tenían un año para reflexionar y valorar su nueva situación, tras materializarse el 'Megxit', y ya han tomado una decisión firme. Perderán los títulos militares y se les retirará de las ONG en las que ejercían como patronos Estos cargos se devolverán a la Reina, quien tendrá que distribuirlos entre los miembros activos de la Familia Real. Enrique perderá sus cargos en Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queen's Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal National Theatre..