Principales estafas de los servicios 24 horas

A todos nos ha pasado alguna vez que hemos dejado las llaves en casa, las hemos perdido o se nos ha roto dentro de la cerradura y es en estos casos cuando tenemos que llamar a un cerrajero. En la actualidad hay muchas empresas que prestan este servicio las 24 horas, pues es algo que puede pasar en cualquier momento del día. Hay que destacar que no todo es color de rosa con los cerrajeros 24 horas, ya que lo que quieren muchos es lucrarse y no acaban siendo buenos cerrajeros. Dejándote con un problema mayor, ya que no realizan bien su trabajo.