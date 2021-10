La principal constructora de Rivas presiona para frenar la consulta popular municipal contra el crecimiento urbanístico

La industria del ladrillo no ha tardado en reaccionar. El lunes, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid lanzaba una consulta popular entre sus empadronados en la que preguntaba si quieren frenar o no el crecimiento urbanístico de la zona. A los pocos días, la constructora principal de Rivas, Jarama, ha enviado un comunicado al que ha tenido acceso Público con la intención de presionar para que la consulta fracase. "Una paralización como la anunciada no puede en modo alguno beneficiar a Rivas y tendrá graves consecuencias económicas y sociales p