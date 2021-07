Primero Almería, luego Asturias y ahora.. Galicia. ¡NO ENCUENTRAN CAMAREROS!

Parece que se está expandiendo el problema entre los esclavistas que suelen abundar en la hostelería: no encuentran camareros de ningún perfil. Todo indica que, durante la pandemia, sus esclavos encontraron trabajos mejores mientras sus feudos sirve-copas -ajenos a la ley en muchos de los casos- cerraron, y ahora esos mismos esclavos que tenían echando 14h diarias con contratos de 2h y cobrando 800€, debido a que no están ligados al feudo de su antiguo señor hostelero, han decidido no volver y permanecer en los trabajos que encontraron.