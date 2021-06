Primeras declaraciones de Felipe VI sobre los indultos: «¿Me pide me perdona? Que me pida él a mí»

El Rey Felipe VI ha roto al fin su silencio respecto a los indultos de los presos independentistas que el Gobierno está decidido a aprobar y que, por tanto, el propio monarca tendrá que firmar por imperativo constitucional. No solo se ha posicionado claramente en contra de la medida de gracia sino que ha exigido el arrepentimiento de los condenados: «¿Me pide me perdona? Que me pida él a mí», ha declarado refiriéndose a Oriol Junqueras.