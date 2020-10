"La primera vez que noté que algo iba mal con mis testículos tenía 15 años"

Chris, de 27 años, y su hermano Ben, de 28, aparecen en el documental de BBC Three My, my brother and our balls ("Yo, mi hermano y nuestras 'pelotas'"), donde investigan la salud de sus testículos y esperan inspirar a otros a hacer lo mismo. "Tuve cuatro operaciones de testículos y la primera vez que descubrí que algo no iba bien tenía como 15 años. Tuve varicocele, que es una acumulación de venas en mi testículo izquierdo", explica Chris.