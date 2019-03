Primera guía del CNI contra las 'fake news': contrasta fuentes, sospecha de anónimos y no compartas información dudosa

Esta batería de recomendaciones incluye medidas como el análisis de la fuente de la que provienen las noticias, sobre todo si tienen como origen plataformas no tradicionales con escasa transparencia. El Centro Criptológico cree que la mejor defensa es mantener siempre "el respeto y el pensamiento crítico" evitando generar "espirales de odio y descalificación"; así como no contribuir a la difusión de informaciones no contrastadas o de dudosa trazabilidad y procedencia.