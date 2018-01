Primera evidencia de que las orcas son capaces de imitar sonidos del habla humana

El estudio documenta no solo la capacidad de imitar sonidos novedosos producidos por miembros de la misma especie, sino también sonidos del habla humana. Con el título Imitation of novel conspecific and human speech sounds in the killer whale, el trabajo se ha publicado hoy en Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences), con el Complutense José F. Zamorano Abramson como investigador principal. Aprender a producir un sonido nuevo solo por escucharlo, es una propiedad central del habla humana.