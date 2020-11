Por qué Primer es una de las mejores películas de viajes en el tiempo (y la más complicada)  

En ‘Primer’ el descubrimiento del viaje en el tiempo no se hace a propósito, sino como efecto colateral de una investigación para aligerar la gravedad en los objetos. Vamos, algo parecido al descubrimiento del teflón, el horno microondas o la sacarina con la que me autoengaño por las mañanas de que sigo a dieta. Pero ojo, que el realismo no acaba aquí. Porque el viaje en el tiempo no es algo instantáneo, como hemos visto en cientos de obras audiovisuales o literarias, sino que se produce al mismo ritmo que el tiempo normal.