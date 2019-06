"Mi primer día de trabajo duró media hora: me dijeron que no podía entrar por llevar velo"

Hanae Lemoudden, una joven musulmana catalana, ha denunciado en Twitter que un empleado de la marca de moda Pimkie le impidió acceder al puesto de trabajo al que acudió por primera vez el pasado martes por llevar hiyab. "Me dijo que por normas generales de la empresa no se puede llevar ningún símbolo religioso", explica la joven, con la que la compañía se ha disculpado por Twitter renegando de la actitud del trabajadorLemoudden baraja tomar medidas legales contra la empresa: "No es por mí, es por todas las que llevamos velo."