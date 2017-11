Presos políticos - Carlos Fdez Liria

Los miembros del Govern encarcelados son presos políticos. ¿Qué si no? ¿“Políticos presos”, como se repite machaconamente en los medios de comunicación y desde los cargos del gobierno? Ignacio González es un político que está preso por corrupción. Él no llevaba la corrupción en su programa electoral, no robó lo que robó por mandato de sus votantes y sus votantes –es de imaginar– no se corresponsabilizan de esos actos delictivos.