El presidente del Gobierno español insta a China a desempeñar un papel más importante en el orden multipolar. (ENG)

Sánchez afirmó que China podría hacer más en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, la promoción de la salud mundial, el control del desarrollo de la inteligencia artificial responsable, así como de las armas nucleares. "Por ejemplo, al exigir, como lo está haciendo, que se respete el derecho internacional y que cesen los conflictos en Líbano, Irán, Gaza, Cisjordania y Ucrania", dijo.