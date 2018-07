Presidente de Filipinas: "renuncio al cargo si alguien me prueba que Dios existe"  

“Tráiganme una persona, solo una, que diría: ‘Alcalde, esos tontos de la Iglesia me dijeron que fuera al cielo y hablara con Dios. Realmente hay Dios. Aquí tenemos una foto, tomé un selfie”, señaló el famoso mandatario. "De los tantos miles de millones que han estado aquí (en la Tierra), solo necesito uno. Y si hay uno, señoras y señores, voy a anunciar mi renuncia de inmediato”. “Aún no naciste, pero ahora tienes el pecado original. ¿Qué tipo de religión es esa? No puedo aceptarla. ¿Dónde está la lógica de Dios allí?”