El presidente colombiano dice que EEUU bombardeó una fábrica de cocaína en el puerto venezolano de Maracaibo

«Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína», dijo Petro en X, sin aclarar si se trata del mismo episodio anunciado por Trump.En su larga publicación, Petro relacionó la instalación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana que controla la producción de cocaína en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. «Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela», dijo Petro