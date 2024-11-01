edición general
El presidente colombiano dice que EEUU bombardeó una fábrica de cocaína en el puerto venezolano de Maracaibo

«Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína», dijo Petro en X, sin aclarar si se trata del mismo episodio anunciado por Trump.En su larga publicación, Petro relacionó la instalación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana que controla la producción de cocaína en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela. «Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo (narcotráfico) y su dogma mental, invadir Venezuela», dijo Petro

Torrezzno #3 Torrezzno
Fabrica de cocaina suena a proceso industrializado.
plutanasio #2 plutanasio
Si lo dice Petro será verdad, que de terrorismo sabe un rato.
aupaatu #5 aupaatu
Claro, Sisi dice el presidente se declaró productor de Cocaína
Format_C #1 Format_C
Por lo que sea se puede bombardear un pais soberano por dimes y diretes.

Pues yo se de un señor que vive en Washington DC putero y pedofilo que se dedica a secuestrar gente y asesinar a personas en barcos...
#4 sliana
Si dice lo contrario le bombardean el país entero, que a coca no les gana nadie
