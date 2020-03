Presidente católico de Tanzania:"El Coronavirus no puede sobrevivir en el cuerpo eucarístico de Cristo"

El presidente de Tanzania, el católic John Magafuli, ha insistido en que las iglesias y mezquitas deben permanecer abiertas y que los fieles no deben tener miedo de reunirse en ellas para glorificar a Dios y alabarlo. Además animó a comulgar: “El Coronavirus no puede sobrevivir en el cuerpo eucarístico de Cristo; se quemaría pronto. Es exactamente por eso que no entré en pánico mientras yo recibía la Sagrada Comunión, porque lo sabía, con Jesús en la Eucaristía yo estoy a salvo."