La presidencia de Brasil dijo que Jair Bolsonaro "no tuvo intención de criticar el carnaval"

No obstante, la Secretaría de Prensa de la Presidencia aclaró en el comunicado que el objetivo no era criticar la mayor fiesta de Brasil, sino mostrar la "una clara distorsión del espíritu" de la fiesta. "No hubo intención de criticar el carnaval de forma genérica, sino caracterizar una distorsión clara del espíritu carnavalesco, que simboliza la espontaneidad, la ironía, la crítica sana y la creatividad de nuestra mayor y más democrática fiesta popular", señala el comunicado.