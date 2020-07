Un presentador de noticias de TV3 rompió un cheque en directo en los años 80'

Según cuenta el periodista en directo: Un dirigente de un gremio industrial me agradeció la difusión de una noticia que emitió este Telenotícies. Por ello me entregó un dossier informativo y un sobre pequeño con un cheque. Supongo que alguien ha sufrido una grave confusión, una cosa son las relaciones públicas y otra es tratar de remunerar un periodista de manera interesada. Para deshacer cualquier equívoco lo mejor es destruir el cheque y aquí no ha pasado nada. [CAT]