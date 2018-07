Se presenta alternativa al Premio Nobel de Literatura 2018

En 2018 no habrá Premio Nobel de Literatura debido a la acusación de abusos sexuales que se ha presentado contra Jean Claude Arnault, marido de Katarina Frostenson, una de las pocas personas que forman el exclusivo jurado del Nobel. El escándalo llevó a una serie de renuncias del resto de jurados y levantó no poca polémica entre los miembros de la Academia. El resultado es el conocido: este año no se entregará el premio debido a la falta de cuórum y la pérdida de la confianza pública.