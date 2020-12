Una preocupante ceguera

Creo que es importante situarme un poco para introducir lo que voy a contar. Soy una chica de 20 años, estudio Ciencias Políticas y llevo bastantes años encasillándome dentro de esa izquierda que algunos considerarían “radical”. He estado siguiendo, muy de cerca, todos los “casos aislados” de muestras antidemocráticas dentro del Ejército por razones que ahora pasaré a explicar: me crié al lado de una base militar y fui a uno de esos colegios donde me daban prioridad a mí por ser hija de militar, por encima de aquel niño que era hijo de civil.