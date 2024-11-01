edición general
Preocupación por la baja cobertura de vacunación contra el sarampión en Argentina

El doctor e infectólogo Eduardo López explicó a Cadena 3 que la segunda dosis contra esta enfermedad no supera el 50%. No hay un control de la vacuna que tienen que tener los chicos al ingreso escolar. A pesar de que la vacunación es "gratis, universal y obligatoria", el doctor López destaca que "no hay un adecuado control de la vacuna que tienen que tener los chicos al ingreso escolar". Además, señaló que "no se implementa programas de vacunación que faciliten a la gente vacunarse", lo que llevó a que en 2023 se dejaran de aplicar 2.100.000

espero que europa (no solo la union europea) pida cartilla de vacunacion a cualquiera que quiera pisar tierra.
viva la liberta de infección, carajo.
Se llama selección natural.... Lo siento por los "afortunados"
