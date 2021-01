“No, no me gusta nadie, que tengo 9 años, no 26”, terminó espetando brillantemente la joven promesa de la interpretación a Pablo Motos [...]. Lo más preocupante no es que las alusiones a las relaciones sentimentales estén fuera de lugar, sino que además, según la psicóloga y pedagoga del Centro Psicología Bilbao pueden afectar al desarrollo de nuestros hijos en los siguientes 4 aspectos: ...