El PP torpedea en Ferrol la reposición de una placa que recuerda a Pablo Iglesias destruida por el fascismo

EL PSOE acusa al Ayuntamiento de querer invisibilizar la réplica de un monumento al fundador del partido y de la UGT, retirado por los franquistas en 1936, ubicándolo en un lugar apartado y de difícil acceso. A pocos días de que se cumplan cien años de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y del sindicato UGT, la agrupación local socialista de su villa natal, Ferrol, y la dirección de la formación en Galicia, han acusado al Partido Popular de boicotear la reposición de una placa de homenaje cuyo original fue destruido por los fascistas

| etiquetas: pablo iglesias , el ferrol , pp torpedea , placa , destruida , fascismo
7 2 0 K 95 politica
2 comentarios
Cehona #2 Cehona
Aunque lo hayan suprimido del topónimo, el Ferrol sigue siendo del Caudillo.
0 K 13
aupaatu #1 aupaatu *
Cosas del concepto de libertad de las derechas del Nacionalcatolicismo ,que la confunden, con la elección de la terraza para tomarse una cañita .
0 K 9

