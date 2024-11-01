El PP torpedea en Ferrol la reposición de una placa que recuerda a Pablo Iglesias destruida por el fascismo  

EL PSOE acusa al Ayuntamiento de querer invisibilizar la réplica de un monumento al fundador del partido y de la UGT, retirado por los franquistas en 1936, ubicándolo en un lugar apartado y de difícil acceso. A pocos días de que se cumplan cien años de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y del sindicato UGT, la agrupación local socialista de su villa natal, Ferrol, y la dirección de la formación en Galicia, han acusado al Partido Popular de boicotear la reposición de una placa de homenaje cuyo original fue destruido por los fascistas