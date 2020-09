En términos políticos, el daño ocasionado a la imagen y reputación del PP -antiguo y actual- es severo. Pablo Casado nada tiene que ver con la gestión de aquel episodio, y ni de lejos el juez apunta hacia él. Tampoco hacia Mariano Rajoy, aunque resulta difícil de mantener que no estuviera al corriente. No obstante, no cabe titubear. Pero el PP tampoco puede pasar página como si nada ocurriese.