El PP se plantea recurrir ante el Constitucional el decreto ley para exhumar a Franco

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha considerado que Sánchez va a intentar "resucitar" a Franco porque no tiene futuro e intenta hacer una "cortina de humo" para no hablar de su debilidad. En una entrevista en RNE, García Egea ha considerado que no se justifica el utilizar la fórmula del decreto ley, que se reserva para asuntos urgentes, para una cuestión de hace 40 años y el PP "va a dar la cara y recurrir" todo este tipo de mecanismos que "no tengan carácter de urgencia".