El PP se niega a presentar la factura de la comida de Mazón en 'El Ventorro' hasta que le obligue el Tribunal de Cuentas

Las versiones del Partido Popular y de Carlos Mazón alrededor de la comida en 'El Ventorro' son cambiantes e inconsistentes. La última: asegurar que aquel almuerzo no lo pagó la Generalitat Valenciana y que Mazón acudió al encuentro con Maribel Vilaplana como presidente del PP valenciano, y no como presidente autonómico. Una justificación que se cae por su propio peso con varias preguntas sencillas, ante las que el PP ha dejado caer un dato: no presentarán la factura de esa comida a no ser que el Tribunal de Cuentas les obligue a hacerlo.