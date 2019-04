El PP se despeña en la España vaciada a costa de Ciudadanos y Vox

Las provincias de la España vacía son las que más preocupan al PP. Su líder, Pablo Casado, llegó a pedir a Vox que no se presente en las 28 circunscripciones que eligen a menos de seis representantes para que el sistema D'Hont no beneficie al PSOE y Podemos, y para que el voto de la derecha se concentre en su partido y no se parta en tres.