El PP cree que acierta en su no a la prórroga pese a quedarse solo con Vox

La posición del PP la entiende todo el mundo. La que no se comprende es la de Ciudadanos, que apoya la prórroga del estado de alarma, sin ser necesario su voto, y a pesar del acuerdo previo del Gobierno con ERC. Sobre todo, dicen en el PP, porque un no a ese nuevo plazo es “un no al Gobierno”, más si no es necesario, y en estos momentos dar ese apoyo al Gobierno es suicida, dados los problemas que acucian al Ejecutivo de Pedro Sánchez.