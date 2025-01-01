·
12
meneos
26
clics
El PP carga contra la Aemet por los avisos de la DANA: "La Generalitat no recibió avisos claros y útiles ese día"
La formación asegura que las 'mentiras' se han 'caído por su propio peso'.
|
etiquetas
:
pp
,
dana
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
victorjba
Pues con los mismos avisos la universidad cerró. Igual es que vosotros sois una panda de inútiles hijosdeputa mentirosos. No se.
5
K
71
#1
fareway
Que vergüenza seguir leyendo estas cosas de la DANA con más de 200 muertos...
4
K
66
#12
Pájaroloco
#1
Hoy en La Vanguardia:"El Jefe de Aemet en Valencia: “Tampoco voy a decir que nosotros lo hemos hecho muy bien"
0
K
6
#2
YeahYa
La verdad es que el Gobierno central podría haber organizado una cena con marisco y un reservado en el Cecopi, y así Mazón no tendría que haber estado en un restaurante.
Sabían que era tonto, y que no iba a entender nada a no ser que le pusieran dibujitos.
Perro Sanxe dimisión
3
K
61
#5
ContinuumST
Nada, nada que la AEMET tenía que haber dicho entre 18:05 y 19:32 van a caer exactamente 186,5 litros por metro cuadrado en las calles Alfa, Beta y Gamma, entre las 18:43 y las 19:07 ( ni un segundo más o menos) 201, 3 litros por metro cuadrado en la calles Delta, Ro y Pi.
Y ya me imagino los titulares: ¡Cae un litro menos de los previstos en la calle Beta! ¡No nos dan datos reales!
1
K
23
#8
makinavaja
A los del PP les tienen que mandar la información con dibujitos, como a los niños de primaria... lo de leer y entender un texto es muy complicado... y no hablemos ya para los de VOX....
1
K
23
#4
Sandman
Me ha recordado a cuando Bart intenta explicarle a Homer una y otra vez que el Actor Secundario Bob va a matar a Selma. A veces el problema no está en las explicaciones, sino en quién debe entenderlas:
www.youtube.com/watch?v=b3yED7w1uu8
1
K
22
#10
Gry
Van a tener que ponerles categorías a las DANAS como a los huracanes para que lo entiendan porque les suene de las películas.
0
K
15
#3
OCLuis
El PP sabe que a los españoles les pone más la indignación que la vergüenza y el hartazgo, por eso tienen esta forma de relatar los hechos.
0
K
14
#7
Aas59
Bastante faena tenía el PP, urbanizando barrancos
1
K
14
#9
reithor
Mojón dimisión. Y si equipo no sabe leer una alerta. Donde pone alerta roja, no entienden.
0
K
12
#11
OrialCon_Darkness
Pues viendo el caldo que es el mediterráneo este verano, más les vale ir moviendo el culo ya, porque este año tiene pinta de que puede caer otra. A ver si el Ventorro cierra por vacaciones y, les pilla cerca a mazon y a sus condecorados (y mudos como putas) policías que le acompañan.
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
