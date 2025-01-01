edición general
12 meneos
26 clics
El PP carga contra la Aemet por los avisos de la DANA: "La Generalitat no recibió avisos claros y útiles ese día"

El PP carga contra la Aemet por los avisos de la DANA: "La Generalitat no recibió avisos claros y útiles ese día"

La formación asegura que las 'mentiras' se han 'caído por su propio peso'.

| etiquetas: pp , dana
10 2 0 K 158 actualidad
12 comentarios
10 2 0 K 158 actualidad
Comentarios destacados:      
victorjba #6 victorjba
Pues con los mismos avisos la universidad cerró. Igual es que vosotros sois una panda de inútiles hijosdeputa mentirosos. No se.
5 K 71
fareway #1 fareway
Que vergüenza seguir leyendo estas cosas de la DANA con más de 200 muertos...
4 K 66
#12 Pájaroloco
#1 Hoy en La Vanguardia:"El Jefe de Aemet en Valencia: “Tampoco voy a decir que nosotros lo hemos hecho muy bien"
0 K 6
YeahYa #2 YeahYa
La verdad es que el Gobierno central podría haber organizado una cena con marisco y un reservado en el Cecopi, y así Mazón no tendría que haber estado en un restaurante.

Sabían que era tonto, y que no iba a entender nada a no ser que le pusieran dibujitos.

Perro Sanxe dimisión
3 K 61
ContinuumST #5 ContinuumST
Nada, nada que la AEMET tenía que haber dicho entre 18:05 y 19:32 van a caer exactamente 186,5 litros por metro cuadrado en las calles Alfa, Beta y Gamma, entre las 18:43 y las 19:07 ( ni un segundo más o menos) 201, 3 litros por metro cuadrado en la calles Delta, Ro y Pi.
Y ya me imagino los titulares: ¡Cae un litro menos de los previstos en la calle Beta! ¡No nos dan datos reales!
1 K 23
makinavaja #8 makinavaja
A los del PP les tienen que mandar la información con dibujitos, como a los niños de primaria... lo de leer y entender un texto es muy complicado... y no hablemos ya para los de VOX.... :-D :-D
1 K 23
Sandman #4 Sandman
Me ha recordado a cuando Bart intenta explicarle a Homer una y otra vez que el Actor Secundario Bob va a matar a Selma. A veces el problema no está en las explicaciones, sino en quién debe entenderlas: www.youtube.com/watch?v=b3yED7w1uu8
1 K 22
Gry #10 Gry
Van a tener que ponerles categorías a las DANAS como a los huracanes para que lo entiendan porque les suene de las películas. :-P
0 K 15
OCLuis #3 OCLuis
El PP sabe que a los españoles les pone más la indignación que la vergüenza y el hartazgo, por eso tienen esta forma de relatar los hechos.
0 K 14
#7 Aas59
Bastante faena tenía el PP, urbanizando barrancos
1 K 14
reithor #9 reithor
Mojón dimisión. Y si equipo no sabe leer una alerta. Donde pone alerta roja, no entienden.
0 K 12
OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
Pues viendo el caldo que es el mediterráneo este verano, más les vale ir moviendo el culo ya, porque este año tiene pinta de que puede caer otra. A ver si el Ventorro cierra por vacaciones y, les pilla cerca a mazon y a sus condecorados (y mudos como putas) policías que le acompañan.
0 K 10

menéame