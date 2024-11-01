edición general
El PP de Cantabria sorprende al aprobar los presupuestos de 2026 con el apoyo de Revilla, dejando a Vox fuera de juego

La política en Cantabria ha dado un vuelco significativo con la reciente aprobación de los presupuestos para 2026. Un acuerdo entre el Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), liderado por Miguel Ángel Revilla, ha dejado fuera del juego a Vox, un actor que hasta ahora tenía peso en la toma de decisiones. Este movimiento no solo marca un antes y un después en la gobernabilidad regional, sino que también refleja la capacidad de diálogo y negociación que impulsa el desarrollo de una comunidad más estable y cohesionada.

comentarios
#2 yarkyark *
Pues aunque solo sea estético, mejor aprobarlos con Revilla que con VOX.
ochoceros #4 ochoceros
Nuevas prórroga de Revilluca para que no se investiga a fondo la corrupción destapada bajo su mandato. Cómo se tapan entre ellos y cuánto daño hacen a la región.

En Luxemburgo tienes que estar dando palmas con las orejas:

www.meneame.net/c/43535399

www.meneame.net/c/40733609
#5 Jodere *
Esta noche Revilla lo contara en la sexta o en el hormiguero seguro. :-D
alcama #1 alcama
Aprobar presupuestos es de fachas
No aprobar presupuestos es progresista
#3 VFR
#1 :-D
