El PP de Cantabria sorprende al aprobar los presupuestos de 2026 con el apoyo de Revilla, dejando a Vox fuera de juego

La política en Cantabria ha dado un vuelco significativo con la reciente aprobación de los presupuestos para 2026. Un acuerdo entre el Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), liderado por Miguel Ángel Revilla, ha dejado fuera del juego a Vox, un actor que hasta ahora tenía peso en la toma de decisiones. Este movimiento no solo marca un antes y un después en la gobernabilidad regional, sino que también refleja la capacidad de diálogo y negociación que impulsa el desarrollo de una comunidad más estable y cohesionada.