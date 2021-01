El PP acusa a Sánchez de pensar antes en 14-F que en "salvar vidas" porque las gallegas se aplazaron

...con menos contagios. Ha recalcado que las elecciones gallegas y vascas se aplazaron de abril a julio con una "mejor situación epidemiológica" que la actual, ya que ahora se están "batiendo récords de contagios y de muertos". "Con 600 muertos diarios hay quien piensa que el Gobierno de España no toma medidas drásticas para mantener las elecciones catalanas. Eso es lo que mucha gente piensa hoy y no me gustaría que fuera verdad"