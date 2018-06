En los Golden Globe Awards de este año se hizo el luto. Muchas actrices de Hollywood vistieron ropas negras como eco a las campañas #MeToo #TimesUp contra el acoso sexual. Ocurrió lo mismo en la ceremonia de la British Academy of Film and Television Arts y al día siguiente, un periódico británico, el Daily Mail, lo contó con este titular: Virtue signalling: the sequel (traducido de forma literal como Señalar la virtud: la continuación).