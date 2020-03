El portavoz del PP de Bizkaia dice que dejó de presentar las cuentas de su empresa por culpa de ETA

Eduardo Andrade, número tres de Casado en esa provincia y candidato en las elecciones vascas, lleva seis años sin presentar la información de su sociedad en el Registro Mercantil. Asegura que no lo ha hecho por "motivos terroristas", aunque ETA abandonó la violencia en 2011. La no aportación de las cuentas ante el Registro "es de obligación legal", señalan fuentes del Registro Mercantil de Madrid. No obstante, aclaran que el registro carece de capacidad sancionadora. Esa cuestión recae en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas..