Protesto por siglos de Historia viviendo los mismos hechos.
Protesto porque no hay abusos nuevos, sólo viejos conocidos.
Protesto porque no hay guerras instantáneas.
Protesto en silencio para que no lean mis pensamientos los mismos tiranos de siempre ahora de galaxias lejanas.
Protesto porque no nos invadieron, dijeron ser nuestros amigos y sólo trajeron las mismas esclavitudes con diferentes cadenas.
Protesto mientras leo a los mismos poetas, esos que en siglos de palabras sólo han conseguido aire caliente ascendiendo en globos de papel.
Protesto mientras esta nave nos lleva a un futuro incierto huyendo de un planeta agotado.
Protesto porque sigo vivo.