[...]porque un niño en este país tiene menos derechos que un criminal

"Voy a trasladarles lo que entiendo que es la situación de la infancia en España en cuanto a sus derechos y el ejercicio de los mismos y en ese sentido me gustaría que, cuando acabe mi intervención, fueran todos ustedes capaces de despojarse de todas las siglas, porque los niños no entienden de siglas y me gustaría, al finalizar, proponerles dos medidas que a mí me parecen esenciales en la defensa de los niños y en el ejercicio de sus derechos en nuestro país."