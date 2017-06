Entre 2007 y 2010, la palabra más buscada fue “amateur”: se buscaba contenido no profesional o subido por los propios usuarios. El término 'teen' (“adolescente”), popular en 2011, abre un pequeño paréntesis hasta la irrupción de la MILF (“mom I'd like to fuck”, es decir, “madre que me follaría”), cuyo reinado duraría entre 2012 y 2014. Los datos sugieren, no obstante, que la era de la MILF puede haber llegado a su fin...