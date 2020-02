El porno está destrozando la sexualidad de los jóvenes

La pornografía está destrozando la sexualidad de nuestros jóvenes porque es un contenido que, sencillamente, no es para ciertas edades, sino para gente adulta. Es un género que puede ser estupendo como complemento en la sexualidad, pero en su contexto y momentos adecuados. Hay chicos muy jóvenes que ven porno cuando su cerebro aún no está preparado para entender qué está pasando ahí y no saben gestionarlo. Esto nos lleva a que en la consulta del psicólogo haya cada vez gente más joven con problemas de adultos. Chicos perdidos y cansados de...