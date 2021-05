Un popular rapero italiano acusa de homófoba a la Liga de Salvini y de censura a la RAI

El popular rapero italiano Fedez acusó a la televisión pública RAI de intentar vetar -sin éxito- su discurso en un concierto contra las posturas "homófobas" del partido ultraderechista Liga del ex ministro del Interior Matteo Salvini y el bloqueo de una ley contra la homofobia. "La RAI desmiente la censura. Aquí está la llamada en la que la vicedirectora de RAI3 Ilaria Capitani y sus colaboradores me piden amoldarme a un sistema diciendo que sobre el escenario no puedo dar nombres y apellidos", denunció esta noche en sus redes sociales