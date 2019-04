Polluelos de ganso ártico que no saben volar saltan desde un acantilado para sobrevivir  

Tres polluelos de ganso ártico han nacido en lo alto de un pináculo de más de cien metros de altura y aún no saben volar. Anidar en zonas altas es la única forma de evitar a los depredadores. Pero la primavera ha llegado antes de tiempo este año y los padres han de migrar, están exhaustos y hambrientos. Las zonas de hierba verde están a más de un kilómetro de distancia y los padres no pueden recorrer esa distancia varias veces al día. Solo hay una solución: saltar aunque no sepas volar.